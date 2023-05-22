63.RU: эндоскопист из Самары перечислил пять фраз пациентов, которые выводят медиков из себя

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи часто сталкиваются с недовольством пациентов, но также существует и взаимное недовольство со стороны медиков по отношению к больным, которые приходят с устоявшимися убеждениями. Эндоскопист из Самары поделился своим "злобным топ-5" фраз, которые особенно выводят докторов из себя, сообщает издание 63.RU.

Фото: https://www.igrus.com/

"Я прочитал в Интернете". Бывают пациенты, которые хорошо осведомлены о своей болезни, симптомах и активно изучают медицинскую литературу, просматривают информацию на в Сети. Это хорошо, однако, если такой пациент начинает указывать врачу, что делать, и принимается спорить, то это вызывает как минимум раздражение.

"Вы вообще не правы". Некоторые люди считают, что знают всё лучше и критически настроены по отношению к медицине и врачам. Они часто оспаривают поставленный диагноз.

"А что это вы со мной делаете?". Есть пациенты, которые приходят на приём, даже не понимая, для чего они пришли и какие манипуляции будут с ними производиться. Они могут начать задавать вопросы, которые не слишком уместны.

"Я готов к обследованию" (на самом деле — нет). К эндоскописту обычно направляют для проведения исследования пищевода, желудка и кишечника с помощью специального прибора. Пациенты должны подготовиться к этой процедуре, однако некоторые принципиально этого не делают и врут, отвечая на вопрос о готовности к исследованию.

"Вы просто изверги и мучители!". Исследования, проводимые специалистами, часто не являются самыми приятными для пациентов. Но если медики эти процедуры назначают процедуры, то они делают это в интересах здоровья и, возможно, даже жизни человека. Однако нередко люди в очень нелицеприятной форме принимаются обвинять докторов, что они якобы издеваются над ними.

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