Нутрициолог Любовь Андреева рассказала, какие виды каш могут принести пользу организму и даже помочь в профилактике рака, пишет "Подмосковье сегодня".
Наиболее полезные — чечевичная каша и каша из зелёной гречки. Чечевица содержит фитоэстрогены, которые способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы. Они также помогают организму усваивать коллаген, который укрепляет кости и оказывает положительное влияние на состояние кожи, волос и ногтей.
Красная чечевица, входящая в состав некоторых каш, содержит антоцианы и биофлавоноиды, которые играют роль в предупреждении онкологических заболеваний. Зелёная гречка в свою очередь богата антиоксидантами, Омега-3, железом и калием.
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