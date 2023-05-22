Учёные выяснили, что сладкие напитки приводят к облысению

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные с кафедры дерматологии университета Цинхуа в Пекине провели исследование среди мужчин и обнаружили связь между потреблением определённого напитка и склонностью к облысению.

Фото: https://sacekimi-forum.com/

Более тысячи молодых мужчин в возрасте от 18 до 45 лет приняли участие в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrients. Участники заполнили анкеты и самостоятельно оценили состояние своих волос.

"В конечном анализе на основе данных 1028 участников (в возрасте 27,8 ± 7,2 года) мы обнаружили, что высокое потребление напитков, содержащих сахар, связано с повышенным риском развития андрогенетической алопеции", — говорится в статье.

Исследователи рекомендуют молодым мужчинам сократить потребление сладких напитков, чтобы сохранить здоровье волос и снизить риск облысения.

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