Диетолог рассказала, как есть выпечку и не набирать вес

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Действительно, можно есть выпечку и не набирать лишний вес. Главное — следовать советам диетолога Антонины Стародубовой из Московского департамента здравоохранения. Она поделилась с "РИА Новости" рекомендациями о том, сколько можно съедать выпечки без вреда для здоровья.

Фото: pixabay.com

Основной совет — выбирать продукцию из низкокалорийного теста.

Наибольшее количество калорий содержится в слоёном тесте, а самое низкокалорийное тесто, в котором используется меньше всего жиров и сахара, — это постное дрожжевое тесто и несладкий бисквит, говорит доктор.

Из такого теста можно готовить выпечку, не нанося вред фигуре.

Для начинки следует использовать продукты с низким содержанием сахара, соли и жиров: капусту, тыкву, зелень, фасоль, горох, чечевицу. Для мясного пирога лучше выбирать куриное мясо, крольчатину или индейку. Также можно использовать рыбу. Для фруктовой начинки подойдут как свежие, так и замороженные продукты, раскрывает свои секреты диетолог.

Однако Стародубова советует избегать жареных пирожков.

Ещё один совет — не стоит есть выпечку каждый день, но если хочется, то можно съедать 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в день, не больше.

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