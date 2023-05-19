Врач Юрочкин проинформировал о пяти питательных веществах, которые очень важны для здоровья мужчин

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Александр Юрочкин рассказал о том, что с возрастом некоторые витамины приобретают особую значимость для мужчин. Специалист отметил, что дефицит питательных веществ может спровоцировать развитие серьёзных проблем со здоровьем и онкологию.

Фото: sportishka.com

Юрочкин сообщил, что взрослый организм интенсивнее теряет питательные вещества и появляется склонность к появлению различных заболеваний. Врач рекомендовал мужчинам следить за уровнем некоторых витаминов в организме и систематически проходить обследование у специалистов.

Эндокринолог уверил, что дефицит витамина D, Омеги-3 жирных кислот, калия, витаминов группы В и недостаточное употребление клетчатки значительно снизит уровень жизни мужчины с возрастом. Более того, недостаточное количество этих элементов может спровоцировать развитие новообразований. Об этом сообщает "МедикФорум".

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