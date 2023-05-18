КП: эндокринолог Зухра Павлова предупредила об опасности большого потребления кофе

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова сообщила о том, что чрезмерное употребление кофе может негативно сказаться на здоровье человека. Специалист отметила, что многие теряют счёт чашкам кофе и могут заработать привыкание к напитку.

Фото: pixabay.com

Павлова рекомендовала пить не более двух или трёх чашек кофе в день. Она подчеркнула, что важно не запивать им еду или употреблять перед первым приёмом пищи.

"Кто-то пьёт кофе с печеньем или шоколадом, конфетами. А всё это уже значительно увеличивает калорийность, а, значит, опасность инсулинрезистентности, и как следствие — развитие диабета в будущем", — сказала Павлова в беседе с "КП".

Эндокринолог предупредила, что избыточное потребление кофе также снижает количество кальция в крови, что может привести к увеличению паращитовидных желёз, которые отвечают за гормональный фон. В следствии, может начаться его нарушение и возникнуть соответствующие проблемы со здоровьем.

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