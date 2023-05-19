Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Путин освободил Сыромолотова от должности заместителя министра иностранных дел РФ
В России может появиться прямой рейс на Занзибар
Московские таксисты пожаловались на снижение доходов из-за блокировки GPS
Боевик ВСУ бросил раненого сослуживца после прямого попадания гранаты ВС РФ
Военные эксперты: победный бросок российской армии на Киев неминуем
Певица Ольга Орлова рассказала, что в наследство от Жанны Фриске получила белого лабрадора
Анатолий Васссерман допустил, что НАТО поможет ВСУ напасть на Калининград
Сладков объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине
Коррупционный скандал вокруг Омского гидроузла прокомментировал Минстранс

Нутрициолог Конюхова проинформировала о простом способе, который поможет избежать срывов во время диеты

0:52
Здоровье

Нутрициолог Наталья Конюхова рассказала о простом способе, который поможет соблюдать диету без срывов. Специалист отметила, что данный способ помогает не набрать вес и удовлетворить желание "поесть запрещённого".

Нутрициолог Конюхова проинформировала о простом способе, который поможет избежать срывов во время диеты
Фото: ok.ru

Конюхова сообщила, что придерживаться выбранной диеты вполне реально, если подходить к ограничениям в еде правильно. Более того, гражданам, которые следят за своим весом рекомендуется устраивать читмил.

Однако данное правило применимо только к тем, кто выработал пищевые привычки и соблюдал ограничения в еде около двух или трёх месяцев.

"Читмил даёт возможность худеющему человеку перезагрузиться психологически, проще переносить ограничения в еде и процессе диеты", — сказала специалист в беседе с "Лентой.ру".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву

США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.

МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Появилась новая информация о пропавшем главкоме ВСУ Залужном
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Последние материалы
Певица Ольга Орлова рассказала, что в наследство от Жанны Фриске получила белого лабрадора
Анатолий Васссерман допустил, что НАТО поможет ВСУ напасть на Калининград
Сладков объяснил, почему Россия начала спецоперацию на Украине
Коррупционный скандал вокруг Омского гидроузла прокомментировал Минстранс
Посол Украины при НАТО Галибаренко призвала не ждать от наступления ВСУ слишком многого
Эксперты предостерегают от использования кнопки A/C при опущенных окнах
"Пионеру" исполнилось 99 лет: в нём печатались Троцкий, Маяковский и Есенин
Спикер ВВС ВСУ Игнат: командование ВС России изменило вектор ракетных ударов по Украине
Иностранные СМИ: к 2030 году начнётся полноценная война НАТО — Россия. План уже готов
Мишустин совершит официальный визит в Китай 23-24 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников