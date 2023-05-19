Нутрициолог Конюхова проинформировала о простом способе, который поможет избежать срывов во время диеты

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Наталья Конюхова рассказала о простом способе, который поможет соблюдать диету без срывов. Специалист отметила, что данный способ помогает не набрать вес и удовлетворить желание "поесть запрещённого".

Фото: ok.ru

Конюхова сообщила, что придерживаться выбранной диеты вполне реально, если подходить к ограничениям в еде правильно. Более того, гражданам, которые следят за своим весом рекомендуется устраивать читмил.

Однако данное правило применимо только к тем, кто выработал пищевые привычки и соблюдал ограничения в еде около двух или трёх месяцев.

"Читмил даёт возможность худеющему человеку перезагрузиться психологически, проще переносить ограничения в еде и процессе диеты", — сказала специалист в беседе с "Лентой.ру".

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