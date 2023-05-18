Диетолог назвал три продукта, которые способствуют развитию диабета второго типа

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно прогнозам аналитиков организации Diabetes UK, количество людей, страдающих диабетом, увеличится в мире до 5,3 миллиона к 2015 году.

Фото: https://i.thehealthypost.com/

Специалисты Школы науки и политики питания им. Фридмана при Университете Тафтса уверены, что повышенный уровень сахара в крови напрямую зависит от ошибок в питании.

По словам профессора диетологии и декана в Школе Фридмана Дариуша Мозаффаряна, развитию диабета второго типа способствует употребление в больших количествах трёх продуктов — шлифованной пшеницы, очищенного риса, а также переработанного мяса.

"Основной причиной развития обусловленного питанием диабета 2-го типа являются низкокачественные углеводы", — объяснил Дариуш Мозаффарян в своей статье для журнала Nature Medicine.

Учёный добавил, что также свою лепту в развитие сахарного диабета вносит дефицит цельного зерна в рационе современного человека.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.