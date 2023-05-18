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74.ru: гастроэнтеролог рассказала о распространённой схеме пищевой зависимости

1:46
Здоровье

Среди россиян распространён неправильный подход к питанию, при котором человек делит все продукты на вредные и полезные. Об этом рассказала Врач-гастроэнтеролог Вероника Черанева, которую цитирует издание 74.ru.

74.ru: гастроэнтеролог рассказала о распространённой схеме пищевой зависимости
Фото: https://metrifit.com/wp-content/uploads/2020/08/nutrition.jpg

По словам специалиста, такой подход только усиливает тягу к запрещённым продуктам. Человек, маниакально соблюдающий здоровый образ жизни, начинает испытывать психологические проблемы и впадать в пищевую зависимость, желая съесть запрещённые вкусности.

Чрезмерно строгий контроль над своим рационом нередко становится причиной разочарования, навязчивых мыслей, срывов и депрессии. В таком состоянии люди часто "заедают" стресс, который они сами же себе и создали. Причём для того, чтобы себя порадовать, люди с такой проблемой обычно выбирают триггерные блюда или продукты, которые потребляются в большом количестве.

У каждого есть свои продукты-"антистресс", однако чаще всего они обладают высоким гликемическим индексом. Такая еда способствует выработке дофамина, благодаря которому мозг получает сигнал удовольствия, притупляя чувство сытости. Человек хочет переживать эти приятные эмоции снова и снова, в результате чего триггерные продукты становятся постоянным гостем на его столе, и, соответственно, причиной постоянного переедания.

По мнению врача Натальи Игнатовой, здоровому человеку нет необходимости скурпулезно высчитывать гликемический индекс продуктов. Гораздо важнее не переедать, питаться регулярно, не пропускать завтрак и стараться, чтобы питание было здоровым.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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