Терапевт Минина раскритиковала навязывание лишних услуг в больницах: "Бич нашего времени"

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт Ольга Минина считает, что навязывание лишних услуг в российских медучреждениях, особенно в частных клиниках, является серьёзной проблемой, которая подрывает доверие пациентов.

Фото: Fotodom.ru

По её словам, клиенты коммерческих лечебных организаций зачастую отдают большие суммы денег, но взамен так и не получают желаемого результата лечения. Она добавила, что в государственных больницах существует реестр услуг, за которые врачи не в праве брать деньги с пациентов, поэтому в таких учреждениях людям вряд ли будут предлагать ненужные исследования.

"Навязывание лишних услуг — это бич нашего времени", — подчеркнула Минина в интервью Телеканалу "360".

В качестве примера она привела ситуацию с посещением кабинета стоматолога, когда человек заранее понимает, что ему насчитают четыре проблемных зуба вместо одного.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.