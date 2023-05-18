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Терапевт Минина раскритиковала навязывание лишних услуг в больницах: "Бич нашего времени"

0:58
Здоровье

Врач-терапевт Ольга Минина считает, что навязывание лишних услуг в российских медучреждениях, особенно в частных клиниках, является серьёзной проблемой, которая подрывает доверие пациентов.

Терапевт Минина раскритиковала навязывание лишних услуг в больницах: "Бич нашего времени"
Фото: Fotodom.ru

По её словам, клиенты коммерческих лечебных организаций зачастую отдают большие суммы денег, но взамен так и не получают желаемого результата лечения. Она добавила, что в государственных больницах существует реестр услуг, за которые врачи не в праве брать деньги с пациентов, поэтому в таких учреждениях людям вряд ли будут предлагать ненужные исследования.

"Навязывание лишних услуг — это бич нашего времени", — подчеркнула Минина в интервью Телеканалу "360".

В качестве примера она привела ситуацию с посещением кабинета стоматолога, когда человек заранее понимает, что ему насчитают четыре проблемных зуба вместо одного.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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