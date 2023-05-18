Врач-терапевт Ольга Минина считает, что навязывание лишних услуг в российских медучреждениях, особенно в частных клиниках, является серьёзной проблемой, которая подрывает доверие пациентов.
По её словам, клиенты коммерческих лечебных организаций зачастую отдают большие суммы денег, но взамен так и не получают желаемого результата лечения. Она добавила, что в государственных больницах существует реестр услуг, за которые врачи не в праве брать деньги с пациентов, поэтому в таких учреждениях людям вряд ли будут предлагать ненужные исследования.
"Навязывание лишних услуг — это бич нашего времени", — подчеркнула Минина в интервью Телеканалу "360".
В качестве примера она привела ситуацию с посещением кабинета стоматолога, когда человек заранее понимает, что ему насчитают четыре проблемных зуба вместо одного.
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