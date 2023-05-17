Диетолог Соломатина рассказала о вреде для пожилых людей от горохового супа и наваристого бульона

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В пожилом возрасте важно следить за питанием, а значит стоит отказаться от некоторых супов и бульонов, чтобы надолго сохранить хорошее здоровье, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Фото: https://sm-news.ru/wp-content/uploads/2020/02/22/soljanka3.jpg

После 60 лет люди часто сталкиваются с повышенным уровнем холестерина в крови и атеросклерозом, напомнила специалист. Виной этому могут быть наваристые бульоны на говядине, а также супы из фасоли, грибов или гороха.

"Даже не каждый здоровый человек это сможет переварить, а пожилой — тем более", — отметила врач в интервью сайту Москва 24.

Диетолог посоветовала людям в возрасте также исключить из рациона солянку, в которой содержится обилие мясных ингредиентов, что затрудняет пожилому организму переваривание пищи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Людмила Соколова. Интервью для портала PRAVDA.RU