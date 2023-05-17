В пожилом возрасте важно следить за питанием, а значит стоит отказаться от некоторых супов и бульонов, чтобы надолго сохранить хорошее здоровье, рассказала диетолог Елена Соломатина.
После 60 лет люди часто сталкиваются с повышенным уровнем холестерина в крови и атеросклерозом, напомнила специалист. Виной этому могут быть наваристые бульоны на говядине, а также супы из фасоли, грибов или гороха.
"Даже не каждый здоровый человек это сможет переварить, а пожилой — тем более", — отметила врач в интервью сайту Москва 24.
Диетолог посоветовала людям в возрасте также исключить из рациона солянку, в которой содержится обилие мясных ингредиентов, что затрудняет пожилому организму переваривание пищи.
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