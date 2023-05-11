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Кардиолог Ерина дала простой совет для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний

1:19
Здоровье

Заместитель главного врача Мариинской больницы по клинико-экспертной работе Марина Ерина рассказала, в чём заключается профилактика болезней сердечно-сосудистой системы.

Кардиолог Ерина дала простой совет для предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний
Фото: pixabay.com

По словам врача, болезней сердца можно избежать, если поддерживать вес в норме, больше двигаться и забыть про вредные привычки.

"Профилактика сердечных заболеваний предполагает, прежде всего, формирование здорового образа жизни — рациональное питание с низким содержанием животных жиров и легкоусвояемых углеводов, поддержание нормального веса, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек", — рассказала Ерина в беседе с "Невскими Новостями".

Эксперт подчеркнула, что эти нехитрые рекомендации может выполнять каждый, оградив себя тем самым от целого набора сердечных заболеваний в более солидном возрасте.

Также Ерина обратила внимание, что многие пациенты, у которых уже диагностировали заболевания сердца и провели лечение, считают себя полностью выздоровевшими, и не хотят принимать назначенные доктором лекарства с профилактическими целями. Однако эксперт посоветовала придерживаться рекомендаций врача и не отказываться от медикаментозного лечения, которое снижает риск побочных эффектов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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