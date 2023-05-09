Кофе и сердечно-сосудистые заболевания: Кому нельзя пить кофе

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В настоящее время много говорят о том, что кофе может оказать благотворное воздействие не только на здоровых людей, но даже на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Фото: pixabay.com

Тем не менее, врач-эндокринолог, врач-диетолог из клиники "СМ-Клиника", к. м.н. Оксана Михалева, предупреждает, что некоторым стоит воздержаться от употребления кофеина или ограничить его потребление.

Она отмечает, что при сердечно-сосудистых заболеваниях существует правило "доза-эффект": чем выше доза кофеина, тем выше риск, и наоборот.

Кроме того, по словам врача, не следует увлекаться кофе детям, беременным и кормящим женщинам — избыточное количество кофеина может негативно повлиять на здоровье плода, вызвав повышенное сердцебиение.

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