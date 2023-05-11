Дерматолог Мошкова: автозагар может помешать вовремя обнаружить рак

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Существующие на рынке препараты для автозагара безопасны для кожи, но их постоянное применение может помешать своевременной диагностике онкологических заболеваний, сообщила врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

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Сырьём для главного ингредиента автобронзантов, моносахарида дигидроксиацетона, являются сахарная свекла, тростник или глицерин, то есть абсолютно натуральные вещества, пояснила она.

"Однако надо учитывать, что после использования автозагара затрудняется диагностика некоторых дерматозов, а также осмотр родинок и других новообразований кожного покрова", — отметила специалист в интервью сайту Москва 24.

К тому же, некоторые средства для автозагара требуют применения увлажняющих и питательных средств, так как вызывают сухость кожи. Мошкова напомнила, что только естественный загар, в отличие от искусственного, защищает кожу от УФ-лучей, потому нужно продолжать использовать защитные кремы.

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