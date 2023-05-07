"Способствует старению кожи": назван самый вредный продукт

Сахар способствует старению кожи, рассказала дерматолог Анна Березина. По ее словам, об этом свидетельствует американское исследование.
"Сахар снижает качество кожи и вызывает ее старение. Поэтому стоит убрать из рациона продукты с повышенным содержанием сахара", — отметила специалист.
С другой стороны, важно употреблять продукты с высоким содержанием полезных жиров. Это может быть
Небольшое количество этих продуктов в рационе снижает потребность в Омега-3. В то же время именно жиры покрывают клетки организма защитным липидным слоем.
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