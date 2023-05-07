"Способствует старению кожи": назван самый вредный продукт

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сахар способствует старению кожи, рассказала дерматолог Анна Березина. По ее словам, об этом свидетельствует американское исследование.

Фото: drkellislate.com

"Сахар снижает качество кожи и вызывает ее старение. Поэтому стоит убрать из рациона продукты с повышенным содержанием сахара", — отметила специалист.

С другой стороны, важно употреблять продукты с высоким содержанием полезных жиров. Это может быть

жирная рыба,

оливковое или льняное масло,

авокадо.

Небольшое количество этих продуктов в рационе снижает потребность в Омега-3. В то же время именно жиры покрывают клетки организма защитным липидным слоем.

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