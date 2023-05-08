Cancer Medicine: просмотр телевизора оказывает влияние на развитии онкологии у женщин

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Частый и длительный просмотр телевизора может оказывать влияние на развитие онкологических заболеваний у женщин. К такому выводу пришли специалисты из онкологического центра при Университете Чжуншань имени Сунь Ятсена в Китае. С результатами их работы можно ознакомиться в статье издания Cancer Medicine.

Фото: flickr. com

Учёные проанализировали данные, касающиеся 400 тысяч жителей Европы. В центре внимания исследователей оказался малоподвижный образ жизни, низкая физическая активность и то, как они влияют на состояние здоровья. Как уточнили почти все участники опроса, "неактивное времяпровождение" для них прежде всего означает сидение или лежание перед телевизором.

В ходе своего исследования учёные выяснили, что просмотр телепередач и сериалов в течение длительного времени увеличивает риск возникновения рака эндометрия и молочной железы у женской половины человечества.

"Получилось выявить 193 независимых генетических варианта в 169 локусах, связанных с малоподвижным образом жизни, из которых 152 генетических варианта в 145 локусах были связаны с просмотром телевизора", — заявили авторы исследования.

Специалисты озвучили конкретные цифры по итогам своей работы: при просмотре телевизора риск возникновения рака эндометрия возрастал на 28%, молочной железы — на 16%, в то время как вероятность серозного рака яичников повышалась практически на 50%.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Почему возникает рак? Отвечает врач-химиотерапевт