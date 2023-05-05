Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Торжественный вечер, посвященный Анатолию Папанову, пройдет в Театре сатиры
Андрей Тарасов ищет рояль Рахманинова
Балицкий предупредил о наступлении ВСУ в ближайшие дни или даже часы
Эксперт Клименко предупредила граждан РФ о вреде употребления безалкогольного пива
Mash: несколько десятков украинских диверсантов попытались прорваться в Брянскую область
Цветок любви: особенности выращивания лечебного оксалиса
"Помогает успокоить нервную систему": эксперт назвал пользу безалкогольного пива
Электрическая Mazda CX-30 впервые доступна в России
Марков по пунктам расписал план Украины, реализация которого началась с ударов по Кремлю

Онколог рассказал о шести признаках, которые могут указывать на рак

1:10
Здоровье

Врач-онколог Иван Карасёв рассказал о шести симптомах, которые могут указывать на то, что человек болен раком.

Онколог рассказал о шести признаках, которые могут указывать на рак
Фото: https://cdn.vox-cdn.com/

Специалист подчеркнул, что эти признаки не обязательно должны быть симптомами онкологического заболевания, однако обследоваться в этом случае точно не помешает.

Первый признак рака — это боль, особенно сильная, сообщил врач.

"Если где-то болит, значит, организм привлекает к этому участку внимание. Если же болит постоянно и сильно, это повод бежать к врачу", — поделился Карасёв с порталом "Доктор Питер".

Второй тревожный признак — беспричинная потеря веса. Третий симптом — любые заболевания, например, язва, анемия, кашель, — долго не проходят и не поддаются воздействию лекарств.

В-четвёртых, нужно насторожиться, если увеличились лимфоузлы и появились новообразования. В-пятых, может беспричинно подниматься температура. И, наконец, шестой признак — сбои в работе ЖКТ, сюда может относиться как диарея и запоры, так и изменение вида и формы стула, добавил врач.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Даниил Строяковский: Большинство причин рака мы не знаем
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Всушник впал в ужас, подумав, что рядом русские солдаты

Боевик ВСУ впал в ужас, подумав, что где-то рядом находятся российские военные. Видео появилось в Сети.

РВ: боевик ВСУ впал в истерику, подумав, что рядом русские военные
РИАН обновило список артистов, изменивших свою позицию к РФ после начала СВО на Украине
После начала СВО на Украине российские артисты изменили свои позиции
Странные похороны Зайцева: родня поссорилась, звёзды проигнорировали
Делает, что хочет: Поплавская возмутилась возвращением Пугачёвой
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Она специально ради этого ехала в Москву: Васильев об отсутствии Пугачёвой на прощании с Зайцевым
Одним из агентов Украины мог быть бизнесмен из Подмосковья
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Контрнаступление ВСУ идёт третий день. Какие успехи?
Последние материалы
Онколог рассказал о шести признаках, которые могут указывать на рак
"Помогает успокоить нервную систему": эксперт назвал пользу безалкогольного пива
Электрическая Mazda CX-30 впервые доступна в России
Марков по пунктам расписал план Украины, реализация которого началась с ударов по Кремлю
Продажи кроссоверов Москвич резко возросли в апреле
МК: Буйнов назвал место вернувшейся в Россию Пугачёвой
Автомобильный рынок России демонстрирует резкий рост продаж: Рост на 70,6 процента в апреле 2023 года
Украина вышла из соглашений с Белоруссией о сотрудничестве в сфере ветмедицины
Немецкий военный: Зеленский переживает, что США откажутся от Украины из-за удара по Кремлю
Toyota обязали выплатить 20 миллионов рублей российскому владельцу автомобиля из-за протекающей крыши
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников