Онколог рассказал о шести признаках, которые могут указывать на рак

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-онколог Иван Карасёв рассказал о шести симптомах, которые могут указывать на то, что человек болен раком.

Фото: https://cdn.vox-cdn.com/

Специалист подчеркнул, что эти признаки не обязательно должны быть симптомами онкологического заболевания, однако обследоваться в этом случае точно не помешает.

Первый признак рака — это боль, особенно сильная, сообщил врач.

"Если где-то болит, значит, организм привлекает к этому участку внимание. Если же болит постоянно и сильно, это повод бежать к врачу", — поделился Карасёв с порталом "Доктор Питер".

Второй тревожный признак — беспричинная потеря веса. Третий симптом — любые заболевания, например, язва, анемия, кашель, — долго не проходят и не поддаются воздействию лекарств.

В-четвёртых, нужно насторожиться, если увеличились лимфоузлы и появились новообразования. В-пятых, может беспричинно подниматься температура. И, наконец, шестой признак — сбои в работе ЖКТ, сюда может относиться как диарея и запоры, так и изменение вида и формы стула, добавил врач.

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