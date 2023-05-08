Названы три овоща, которые снижают риск развития рака

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из университета Адама Мицкевича пришли к выводу, что картофель, помидоры и баклажаны могут оказать существенную помощь в борьбе с раком.

Фото: pixabay. com

Исследования показали, что содержащиеся в этих растениях семейства пасленовых гликоалкалоиды могут быть «мощными клиническими инструментами», сообщает на сайте университета.

В частности, они могут не только бороться с самими раковыми клетками, но и снижать жестокие побочные эффекты от химиотерапии и других существующих методов лечения.

Исследователи полагают, что это может быть важным дополнительным лечением, поскольку оно нацелено на раковые стволовые клетки, которые, как считается, играют важную роль в устойчивости рака к лекарствам.

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