Ученые из университета Адама Мицкевича пришли к выводу, что картофель, помидоры и баклажаны могут оказать существенную помощь в борьбе с раком.
Исследования показали, что содержащиеся в этих растениях семейства пасленовых гликоалкалоиды могут быть «мощными клиническими инструментами», сообщает на сайте университета.
В частности, они могут не только бороться с самими раковыми клетками, но и снижать жестокие побочные эффекты от химиотерапии и других существующих методов лечения.
Исследователи полагают, что это может быть важным дополнительным лечением, поскольку оно нацелено на раковые стволовые клетки, которые, как считается, играют важную роль в устойчивости рака к лекарствам.
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