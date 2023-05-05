Врач Хухрев: противовоспалительные лекарства, баня и физические нагрузки при похмелье приводят к тромбозу

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи Сергей Агапкин и Алексей Хухрев рассказали, как бороться с похмельем.

Фото: pixabay.com

В эфире программы "О самом главном" медики подчеркнули, что при алкогольном отравлении стоит отказаться от приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, похода в баню и физических нагрузок.

Все эти способы борьбы с похмельем повышают кровяное давление и способствуют образованию тромбов.

Врачи также порекомендовали не употреблять алкоголь при похмелье, так как это может спровоцировать нарушение работы почек, которые и так заняты выводом ранее попавших в организм токсинов.

По словам специалистов, облегчить симптомы алкогольного отравления помогут минеральная вода, томатный сок и мёд.

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