Врачи Сергей Агапкин и Алексей Хухрев рассказали, как бороться с похмельем.
В эфире программы "О самом главном" медики подчеркнули, что при алкогольном отравлении стоит отказаться от приёма нестероидных противовоспалительных препаратов, похода в баню и физических нагрузок.
Все эти способы борьбы с похмельем повышают кровяное давление и способствуют образованию тромбов.
Врачи также порекомендовали не употреблять алкоголь при похмелье, так как это может спровоцировать нарушение работы почек, которые и так заняты выводом ранее попавших в организм токсинов.
По словам специалистов, облегчить симптомы алкогольного отравления помогут минеральная вода, томатный сок и мёд.
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