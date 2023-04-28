Врач-терапевт Елена Малышева запретила россиянам растирать детей водкой при высокой температуре

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Теледоктор Елена Малышева запретила россиянам растирать детей водкой.

Малышева и педиатр Андрей Модеус рассказали, что данный способ сбить температуру может серьёзно навредить детскому организму.

"Кожа ребёнка не содержит барьеров. Молекулы этанола беспрепятственно проникают в организм и наносят ему вред", — отметил Модеус в эфире программы "Жить здорово!".

Врачи подчеркнули, что алкоголь действительно помогает телу отдать тепло в процессе испарения, однако вода, как и любая другая жидкость, тоже справляется с этой задачей.

"В наше время есть жаропонижающие средства, которые можно без опасения давать детям. Лучше использовать их", — резюмировала Малышева.

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