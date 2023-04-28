Теледоктор Елена Малышева запретила россиянам растирать детей водкой.
Малышева и педиатр Андрей Модеус рассказали, что данный способ сбить температуру может серьёзно навредить детскому организму.
"Кожа ребёнка не содержит барьеров. Молекулы этанола беспрепятственно проникают в организм и наносят ему вред", — отметил Модеус в эфире программы "Жить здорово!".
Врачи подчеркнули, что алкоголь действительно помогает телу отдать тепло в процессе испарения, однако вода, как и любая другая жидкость, тоже справляется с этой задачей.
"В наше время есть жаропонижающие средства, которые можно без опасения давать детям. Лучше использовать их", — резюмировала Малышева.
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