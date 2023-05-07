Врач-онколог рассказала, какие продукты препятствуют раку

Онколог Анастасия Сидорова рассказала, что здоровый образ жизни и правильное питание могут снизить риск развития рака, сообщает "Доктор Петр".
Она составила список продуктов, которые при включении в ежедневный рацион человека значительно снижают риск развития опухолей.
Эти продукты включают
А сладости, особенно для женщин старше 30-40 лет, и алкоголь оказывают негативное влияние на организм из-за своих потенциальных канцерогенных соединений.
Переработанные мясные продукты, такие как колбасы и полуфабрикаты, также вредны при регулярном употреблении, так как обладают высоким уровнем канцерогенности.
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