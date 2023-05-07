Врач-онколог рассказала, какие продукты препятствуют раку

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Онколог Анастасия Сидорова рассказала, что здоровый образ жизни и правильное питание могут снизить риск развития рака, сообщает "Доктор Петр".

Фото: upsplash. com

Она составила список продуктов, которые при включении в ежедневный рацион человека значительно снижают риск развития опухолей.

Эти продукты включают

различные виды капусты,

цельные зерна,

темно-зеленые листовые овощи,

виноград,

зеленый чай,

помидоры,

чернику,

льняное семя,

морские водоросли

и цитрусовые.

А сладости, особенно для женщин старше 30-40 лет, и алкоголь оказывают негативное влияние на организм из-за своих потенциальных канцерогенных соединений.

Переработанные мясные продукты, такие как колбасы и полуфабрикаты, также вредны при регулярном употреблении, так как обладают высоким уровнем канцерогенности.

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