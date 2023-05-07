"Уменьшает воспаление в головном мозге": ученые рассказали про пользу пива

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Итальянские ученые из Университета Бикокка пришли к неожиданному выводу: некоторые сорта пива могут предотвратить развитие опасных заболеваний. Результаты их исследования опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

Фото: pixabay. com

В частности, исследователи обнаружили, что пиво способно выводить из организма опасные токсины, вызывающие нарушения работы головного мозга. Цветы хмеля помогают в этом процессе, так как содержат антиоксиданты, предотвращающие основную причину болезни Альцгеймера.

Итальянские ученые изучили четыре сорта хмеля, и самым полезным оказался немецкий хмель Tettnang. Он содержится в нескольких типах светлого эля, светлого и янтарного лагеров.

"Пиво, сваренное с этим хмелем, имеет высокое содержание антибиотиков, которые уменьшают воспаление в головном мозге", — подчеркивают исследователи.

Однако они уточняют, что их работа никоим образом не оправдывает употребление алкоголя. Они напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя ускоряет атрофию мозга.

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