Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"МК": появились новые подробности странной смерти актёра из "Убойной силы" Тютрюмова
Актриса Татьяна Васильева сняла парик в эфире программы "Секрет на миллион"
Французский политик Филиппо предупредил ЕС о последствиях новых санкций против РФ
"МК" назвал имена известных украинцев, которые продолжают владеть недвижимостью в Крыму
Минобороны РФ: средства ПВО ликвидировали 22 ударных беспилотника над Чёрным морем
"МК" сообщил, о чём умолчали военные ВС Румынии в инциденте с самолётом ВВС Польши L410 Turbole
The Independent: замминистра обороны Украины озвучил важную цель контрнаступления ВСУ
Сладков: "Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы"
DE: доктор Раджа перечислила четыре признака рака лёгких, проявляющихся по утрам

"Уменьшает воспаление в головном мозге": ученые рассказали про пользу пива

1:10
Здоровье

Итальянские ученые из Университета Бикокка пришли к неожиданному выводу: некоторые сорта пива могут предотвратить развитие опасных заболеваний. Результаты их исследования опубликованы в журнале ACS Chemical Neuroscience.

"Уменьшает воспаление в головном мозге": ученые рассказали про пользу пива
Фото: pixabay. com

В частности, исследователи обнаружили, что пиво способно выводить из организма опасные токсины, вызывающие нарушения работы головного мозга. Цветы хмеля помогают в этом процессе, так как содержат антиоксиданты, предотвращающие основную причину болезни Альцгеймера.

Итальянские ученые изучили четыре сорта хмеля, и самым полезным оказался немецкий хмель Tettnang. Он содержится в нескольких типах светлого эля, светлого и янтарного лагеров.

"Пиво, сваренное с этим хмелем, имеет высокое содержание антибиотиков, которые уменьшают воспаление в головном мозге", — подчеркивают исследователи.

Однако они уточняют, что их работа никоим образом не оправдывает употребление алкоголя. Они напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя ускоряет атрофию мозга.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 ФАКТОВ ДОКАЗЫВАЮЩИХ, ЧТО ПИВО ПОЛЕЗНО
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Откуда не ждали: решение Казахстана удивило россиян

Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.

РИАН: решение Центрального депозитария Казахстана удивило граждан РФ
МК: колонна немецких танков Leopard 2 направляется к Приднестровью
Немецкие танки Leopard 2 движутся к Приднестровью
Зеленскому больше не до поездок по Европе: под угрозой возможность получения помощи для Киева
Российский военный с позывным "Жених" взял в плен десяток боевиков ВСУ
В мирное время власть быстро забывает своих героев. Вот и Суворова тоже забыли Сергей Лебедев Депутаты Рады заявили о "рашизме", а их самих уже нет Любовь Степушова Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев
Восемь факторов, от которых зависит здоровье сердца и долгая жизнь
НАТО не справится со злыми русскими: в Польше предупредили разжигателей войны
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
"Ловил куропаток": подозреваемый в покушении на Прилепина пытался оправдаться
Последние материалы
Минобороны РФ: средства ПВО ликвидировали 22 ударных беспилотника над Чёрным морем
"МК" сообщил, о чём умолчали военные ВС Румынии в инциденте с самолётом ВВС Польши L410 Turbole
The Independent: замминистра обороны Украины озвучил важную цель контрнаступления ВСУ
"Уменьшает воспаление в головном мозге": ученые рассказали про пользу пива
Сладков: "Наступление ВСУ — могли бы, давно пошли бы"
DE: доктор Раджа перечислила четыре признака рака лёгких, проявляющихся по утрам
Бородавки у собак обычно исчезают сами по себе за шесть-восемь недель, но ветеринару питомца показать надо
РВ: замкомандира 91-й бригады ВСУ Бондаренко с позывным "Феникс" уничтожен в ДНР
МК: актриса Руденко назвала смерть звезды "Убойной силы" Тютрюмова дикостью
Буданов: мы убивали русских и будем убивать их в любой точке мира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников