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Почему чай опасен для здоровья? Врачи призвали россиян не злоупотреблять чаем

0:48
Здоровье

Все хорошо в меру, в том числе и чай. Врачи предупреждают, что "передозировка" чаем может привести к ужасным последствиям.

Почему чай опасен для здоровья? Врачи призвали россиян не злоупотреблять чаем
Фото: pixnio. com

"Во-первых, в чае содержатся дубильные вещества, которые мешают усвоению железа. Поэтому тем, у кого наблюдается дефицит этого микроэлемента в организме, следует свести к минимуму потребление напитка.

Во-вторых, в черном чае содержится кофеин, который негативно влияет на сон", — объясняют медики.

Кроме того, чрезмерное употребление напитка может привести к изжоге, головокружению и болям в желудке.

Помните: максимальная норма для взрослого человека около 950 мл. То есть 3-4 чашки чая в день более чем достаточно.

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ЧАЙ вреден! Не верите? Тогда вот Вам ФАКТЫ! Не пейте чай, пока не узнаете ЭТО! А что же тогда пить?
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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