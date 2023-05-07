Почему чай опасен для здоровья? Врачи призвали россиян не злоупотреблять чаем

Все хорошо в меру, в том числе и чай. Врачи предупреждают, что "передозировка" чаем может привести к ужасным последствиям.
"Во-первых, в чае содержатся дубильные вещества, которые мешают усвоению железа. Поэтому тем, у кого наблюдается дефицит этого микроэлемента в организме, следует свести к минимуму потребление напитка.
Во-вторых, в черном чае содержится кофеин, который негативно влияет на сон", — объясняют медики.
Кроме того, чрезмерное употребление напитка может привести к изжоге, головокружению и болям в желудке.
Помните: максимальная норма для взрослого человека около 950 мл. То есть 3-4 чашки чая в день более чем достаточно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Центральный депозитарий Казахстана начал принудительную сегрегацию финансовых инструментов российских и белорусских инвесторов.