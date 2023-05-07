Почему чай опасен для здоровья? Врачи призвали россиян не злоупотреблять чаем

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Все хорошо в меру, в том числе и чай. Врачи предупреждают, что "передозировка" чаем может привести к ужасным последствиям.

Фото: pixnio. com

"Во-первых, в чае содержатся дубильные вещества, которые мешают усвоению железа. Поэтому тем, у кого наблюдается дефицит этого микроэлемента в организме, следует свести к минимуму потребление напитка. Во-вторых, в черном чае содержится кофеин, который негативно влияет на сон", — объясняют медики.

Кроме того, чрезмерное употребление напитка может привести к изжоге, головокружению и болям в желудке.

Помните: максимальная норма для взрослого человека около 950 мл. То есть 3-4 чашки чая в день более чем достаточно.

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