"Теряют 97% полезных свойств": названы продукты, которые нельзя разогревать в микроволновке

Сегодня практически в каждом доме есть микроволновая печь. Однако не все умеют ей правильно пользоваться.
Портал "Вечерняя Москва" со ссылкой на своих экспертов перечислил продукты, которые ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке. Вы можете не только убить все питательные вещества, но и навредить своему организму.
Например, чеснок и брокколи теряют 97% своих полезных свойств после нагревания в микроволновой печи. А в замороженном мясе при его разогреве в микроволновке могут развиваться опасные микробы.
"Специалисты также не рекомендуют нагревать замороженные ягоды в микроволновой печи, так как глюкоза в них может превратиться в канцероген.
Контакт с микроволнами приводит к исчезновению белковых компонентов из рыбы и сыра, а в грудном молоке могут образовываться кишечные бактерии", — отмечает источник.
Специалисты также напоминают, что пластиковую посуду ни в коем случае нельзя использовать для разогрева пищи в микроволновой печи.
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