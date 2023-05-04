"Пить сладкий чай при простуде не стоит". Врач рассказала, чем он опасен

Врач, терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева советует не пить сладкий чай при простуде, так как это может негативно сказаться на процессе выздоровления.
По словам эксперта, сахар, попадая в желудочно-кишечный тракт, питает патогенную микрофлору, особенно Candida, и тем самым подавляет иммунную систему. Процессы брожения в кишечнике замедлят работу иммунной системы.
Вместо этого доктор Королева рекомендует пить зеленый чай, воду и клюквенный или малиновый сок, которые богаты антиоксидантами. В эти напитки нельзя добавлять сахар.
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