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"Пить сладкий чай при простуде не стоит". Врач рассказала, чем он опасен

0:41
Здоровье

Врач, терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева советует не пить сладкий чай при простуде, так как это может негативно сказаться на процессе выздоровления.

"Пить сладкий чай при простуде не стоит". Врач рассказала, чем он опасен
Фото: nuevamujer.com

По словам эксперта, сахар, попадая в желудочно-кишечный тракт, питает патогенную микрофлору, особенно Candida, и тем самым подавляет иммунную систему. Процессы брожения в кишечнике замедлят работу иммунной системы.

Вместо этого доктор Королева рекомендует пить зеленый чай, воду и клюквенный или малиновый сок, которые богаты антиоксидантами. В эти напитки нельзя добавлять сахар.

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Можно ли пить чай с сахаром? Чай и сахар.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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