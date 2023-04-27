Нутрициолог: продукты с селеном сохраняют молодость

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалист по функциональному питанию Тамара Синько рассказала о селене, который является полезным микроэлементом. Он нужен для работы иммунной системы и щитовидной железы, отметила эксперт.

"Селен обладает противовоспалительным свойством. Также он — участник ферментов, которые подавляют вирусные инфекции и бактериальный рост", — объяснила нутрициолог.

Как сообщает сайт Москва 24, достаточное количество селена находится в яичном желтке, кальмарах, креветках и крабовом мясе. Вместе с этим собеседница издания посоветовала употреблять в день три-пять штук бразильского ореха. Чтобы положительно повлиять на репродуктивную функцию, стоит есть печень животного или птицы, добавила специалист. Селен нейтрализует действие свободных радикалов, из-за чего лучше выглядят кожа, ногти и волосы, заключила эксперт.

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