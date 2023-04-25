Астроном Абунин: прошедшая магнитная буря уровня G4 таит опасность для россиян

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Прошедшая 23 апреля магнитная буря предпоследнего, четвёртого уровня G4, может серьёзно сказаться на здоровье граждан России, заявил руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма РАН Артём Абунин.

Он напомнил, что в основе клеток гемоглобина человека находится железо, а значит изменение магнитного поля Земли может повлиять на различные характеристики крови. Хотя, подчеркнул астролог, пока учёным не удалось установить прямой взаимосвязи.

Другое дело, отметил Абунин, что подобное природное явление сказывается на технике, в том числе той, которая поддерживает жизненные функции человека. В пример он привёл магнитную бурю 1989 года, в результате которой канадская провинция Квебек осталась без электроснабжения.

"Кто-то может находиться в реанимации под ИВЛ, кто-то может рожать и так далее", — перечислил астроном в интервью Общественной Службе Новостей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

На кого влияют магнитные бури и как от них защититься