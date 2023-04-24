РИА Новости: Землю накрыла мощная магнитная буря

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

По данным Института прикладной геофизики, Землю поразила мощная магнитная буря. За последние 24 часа степень возмущённости магнитного поля Земли достигла уровня G4.

На пятибалльной шкале это предпоследний показатель.

Уровень G5 является экстремальным, в то время как G1 — слабый.

"Уровень G4 может привести к нестабильности напряжения в сети, возможным повреждениям предохранителей и участков энергетических систем", — цитирует выводы учёных РИА Новости.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Вспышка Солнца грозит гибелью человеческой цивилизации