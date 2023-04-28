"Можно даже умереть": названы продукты, которые нельзя сочетать с кофе

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Анна Алехина, врач-диетолог и член Национального общества диетологов России, перечислила некоторые продукты, которые несовместимы с кофе. А последний, по ее словам, может быть даже смертельным при регулярном употреблении.

Это связано с тем, что сахар, сливки и сладкая выпечка превращают простой напиток в полноценную еду, добавляя значительное количество калорий.

Кроме того, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует избегать выпечки с маргарином вместе с нефильтрованным кофе, так как это создает дополнительный фактор риска.

Энергетические напитки и алкоголь также входят в список опасных. Стандартная банка энергетика (0,33 литра) содержит столько же кофеина, сколько чашка крепкого кофе. По словам Алехиной, если очень хочется выпить энергетик, лучше выпивать его с интервалом 4-6 часов.

Алкоголь значительно увеличивает нагрузку на сердце, расслабляя нервную систему, тогда как кофе стимулирует нервную систему и сужает сосуды.

"В результате этих двух совершенно противоположных воздействий на сердечно-сосудистую и нервную системы они попадают в стрессовое состояние, что оказывает общее негативное влияние на весь организм", — цитирует врача-диетолога "Москва 24".

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