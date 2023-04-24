Кардиолог: диабетикам нужно исключить из рациона четыре молочных продукта

0:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Людям, страдающим диабетом, необходимо отказаться от четырёх молочных продуктов. Об этим рассказала врач-диетолог, кардиолог Светлана Павличенко в беседе со "Спорт-Экспресс".

Из рациона следуют исключить молоко и молочные продукты высокой жирности. В частности, мороженое, сливочное масло, сыры и сметану, заявила врач. Заменить их нужно молочными продуктами со сниженной жирностью и без сахара.

Она объяснила, что ожирение и избыточный вес являются частыми спутниками диабета. В связи с этим одно из правил лечебного питания при данном заболевании — контроль и снижение веса.

Ранее эндокринолог перечислила пять продуктов, которые нужно есть каждый день.

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