Людям, страдающим диабетом, необходимо отказаться от четырёх молочных продуктов. Об этим рассказала врач-диетолог, кардиолог Светлана Павличенко в беседе со "Спорт-Экспресс".
Из рациона следуют исключить молоко и молочные продукты высокой жирности. В частности, мороженое, сливочное масло, сыры и сметану, заявила врач. Заменить их нужно молочными продуктами со сниженной жирностью и без сахара.
Она объяснила, что ожирение и избыточный вес являются частыми спутниками диабета. В связи с этим одно из правил лечебного питания при данном заболевании — контроль и снижение веса.
Ранее эндокринолог перечислила пять продуктов, которые нужно есть каждый день.
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