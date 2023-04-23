Рацион питания должен быть разнообразным и сбалансированным. Об этом часто напоминают врачи. Но есть продукты, которые стоит употреблять ежедневно для здоровья и хорошего самочувствия. О них рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, пишет "Доктор Питер".
В рейтинге специалиста пять позиций. Врач советует ежедневно есть кисломолочные продукты, прежде всего творог и несладкие йогурты.
Вторым в списке идёт мясо. Только, конечно, не колбаса, сосиски и копчёности, а отварное, тушёное или запечённое.
Включать в рацион не менее 4-6 раз в неделю следует рыбу в различном виде, которую можно съедать по 100-200 граммов за приём.
Яйца должны быть на столе от 2 до 5 штук в неделю. Предпочтение стоит отдавать варёным или приготовленным на пару.
Ежедневно нужно съедать несколько порций растительной клетчатки — не менее 500 граммов в сутки. Сюда входят овощи, фрукты и ягоды.
Доктор отметила, что всё должно быть в меру, а наедаться нормальным количеством пищи можно, научившись её тщательно пережевывать.
Врач подчеркнула, что данный список не касается людей, которые придерживаются особого питания, в том числе из-за болезней.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось видео снятое финским наёмником, воевавшим за Украину, вскоре после удара российских ВКС по Яворовскому полигону под Львовом в марте 2022 года.