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"Доктор Питер": эндокринолог перечислила пять продуктов, которые нужно есть каждый день

1:25
Здоровье

Рацион питания должен быть разнообразным и сбалансированным. Об этом часто напоминают врачи. Но есть продукты, которые стоит употреблять ежедневно для здоровья и хорошего самочувствия. О них рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, пишет "Доктор Питер".

"Доктор Питер": эндокринолог перечислила пять продуктов, которые нужно есть каждый день

В рейтинге специалиста пять позиций. Врач советует ежедневно есть кисломолочные продукты, прежде всего творог и несладкие йогурты.

Вторым в списке идёт мясо. Только, конечно, не колбаса, сосиски и копчёности, а отварное, тушёное или запечённое.

Включать в рацион не менее 4-6 раз в неделю следует рыбу в различном виде, которую можно съедать по 100-200 граммов за приём.

Яйца должны быть на столе от 2 до 5 штук в неделю. Предпочтение стоит отдавать варёным или приготовленным на пару.

Ежедневно нужно съедать несколько порций растительной клетчатки — не менее 500 граммов в сутки. Сюда входят овощи, фрукты и ягоды.

Доктор отметила, что всё должно быть в меру, а наедаться нормальным количеством пищи можно, научившись её тщательно пережевывать.

Врач подчеркнула, что данный список не касается людей, которые придерживаются особого питания, в том числе из-за болезней.

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Что нельзя есть утром? Диетолог назвала лучший завтрак для похудения
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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