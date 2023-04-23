"Доктор Питер": эндокринолог перечислила пять продуктов, которые нужно есть каждый день

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рацион питания должен быть разнообразным и сбалансированным. Об этом часто напоминают врачи. Но есть продукты, которые стоит употреблять ежедневно для здоровья и хорошего самочувствия. О них рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова, пишет "Доктор Питер".

В рейтинге специалиста пять позиций. Врач советует ежедневно есть кисломолочные продукты, прежде всего творог и несладкие йогурты.

Вторым в списке идёт мясо. Только, конечно, не колбаса, сосиски и копчёности, а отварное, тушёное или запечённое.

Включать в рацион не менее 4-6 раз в неделю следует рыбу в различном виде, которую можно съедать по 100-200 граммов за приём.

Яйца должны быть на столе от 2 до 5 штук в неделю. Предпочтение стоит отдавать варёным или приготовленным на пару.

Ежедневно нужно съедать несколько порций растительной клетчатки — не менее 500 граммов в сутки. Сюда входят овощи, фрукты и ягоды.

Доктор отметила, что всё должно быть в меру, а наедаться нормальным количеством пищи можно, научившись её тщательно пережевывать.

Врач подчеркнула, что данный список не касается людей, которые придерживаются особого питания, в том числе из-за болезней.

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