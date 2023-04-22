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"Понижает давление": кардиолог назвала фрукт, который нужно есть каждый день

1:08
Здоровье

Знаете ли вы, что есть фрукт, который может помочь снизить кровяное давление без необходимости в лекарствах? Это простое и вкусное решение, которое можно легко включить в свой ежедневный рацион для устойчивого эффекта. Обычный банан является ключом к раскрытию этой пользы для здоровья благодаря обилию необходимых электролитов, таких как калий и магний.

"Понижает давление": кардиолог назвала фрукт, который нужно есть каждый день

Электролиты не только помогают организму поддерживать объем крови и жидкости, но также помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления и снижают гипертонию. На самом деле, только один банан содержит около 422 миллиграммов калия — это около 9% вашей суточной нормы!

Поддержание сбалансированной диеты, включающей необходимые питательные вещества, такие как электролиты, имеет решающее значение для общего состояния здоровья, особенно когда речь идет о контроле артериального давления. Так почему бы не разнообразить свой распорядок дня, включив в него банан с впечатляющим содержанием питательных веществ? Ваше тело скажет вам спасибо!

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Что Будет Если, Съедать по 2 Банана в День
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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