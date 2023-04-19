Протрузии и грыжи - виновата поза "нога на ногу". Рассказываем, почему

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выясняем, почему сидение в позе нога на ногу может негативно влиять на здоровье позвоночника. Эта поза способствует нарушению анатомических структур межпозвонкового диска, что может привести к развитию протрузий и грыж в поясничном отделе, считает невролог-вертебролог и специалист по мануальной терапии, профессор Римского университета UnitelmaSapienza и Международного медицинского университета UniCamillus, Джалал Саидбегов.

Даже у здоровых людей эта поза не слишком полезна, поэтому ее не следует злоупотреблять. Однако, существует ряд рекомендаций, которые помогут уменьшить риск негативных последствий:

Если вы не можете отказаться от этой позы, старайтесь не сидеть в ней длительное время и не использовать ее слишком часто.

Попробуйте сидеть в этой позе не более пяти минут, после чего переключите ноги, сделав верхнюю ногу нижней, и наоборот. Это поможет перераспределить нагрузку на позвоночник и уменьшить ее одностороннюю напряженность.

Никогда не сгибайтесь вперед и не поворачивайтесь, когда сидите в этой позе, так как это может еще больше увеличить нагрузку на межпозвонковые диски.

Лучше проводить большую часть времени, сидя в классической и более полезной позе, отклонившись назад, опираясь на спинку стула, и не оставляя пустого пространства между поясницей и нижней частью спинки стула. При этом ваши ноги должны свободно доставать до пола. Если ваш стул или кресло слишком высокие, вы можете использовать подставку для ног, чтобы достичь комфортной позиции.

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Доктор Чечиль. Почему нельзя сидеть нога на ногу