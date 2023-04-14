Кардиолог: пробуждение утром облегчат зарядка и контрастный душ

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Юрий Беленков заявил, что некоторые люди с трудом просыпаются по утрам. Также врач объяснил, как облегчить этот процесс.

Специалист посоветовал полчаса делать зарядку. Упражнения стоит выполнять под бодрые композиции, добавил эксперт. После физической активности рекомендуется принять контрастный душ для эффективной выработки кортизола.

Если человек делает зарядку и принимает душ, но всё равно страдает из-за тяжёлого пробуждения, можно употребить препарат с мелатонином, отметил Беленков. Его слова передают Народные новости.

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