Как приучить щенка к здоровому режиму сна

6:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

В некотором смысле рождение щенка похоже на рождение ребенка, потому что ему нужно много внимания и терпения, пока он учится и приспосабливается. Одна из первых вещей, которую ваш щенок должен усвоить, — это режим сна.

В зависимости от породы собаки, ее возраста и активности в течение дня, щенки много спят — где-то от 12-20 часов в сутки. Очень маленькие щенки будут спать постоянно, если только их не кормят грудью. Когда щенки становятся старше, они чередуют сон и приливы энергии.

Учитывая, что все это время он дремлет, вот как помочь вашему щенку усвоить хорошие привычки ко сну.

Где щенок должен спать ночью?

У вашего щенка должно быть свое спальное место. Ящик правильного размера полезен для тренировки сна, и ваш питомец скоро поймет, что это тихое и безопасное место для отдыха. Бонус: приучение собаки спать в клетке также помогает при приучении к горшку.

Клетка должна быть удобным и теплым местом. По крайней мере, первые несколько недель его следует размещать в вашей спальне, где вы спите. Помните, что ваш щенок находится в новом доме, вдали от мамы, братьев и сестер, и первые несколько ночей будут страшными для него. Важно, чтобы он с самого начала понял, что он в безопасности и не один. Испуганному щенку будет трудно заснуть.

Как подготовить щенка ко сну

Составление распорядка дня поможет вашему щенку понять, что будет дальше и какого поведения вы ожидаете. Убедитесь, что ваш щенок съел свой последний прием пищи за день по крайней мере за три часа до сна. Это дает ему достаточно времени, чтобы переварить пищу и сходить в туалет перед сном.

Прогуляйтесь и поиграйте с ним в последний раз примерно за час до сна. После того как вы уложили щенка спать в клетку, вам следует либо лечь спать, либо притвориться, что засыпаете. Если вы все еще бодрствуете, активны и шумите, ваш щенок захочет присоединиться к вам.

Создание уютной и удобной кровати также подготовит вашего щенка ко сну. Если возможно, положите в ящик с ним одеяло или что-нибудь с вашим запахом. Если это невозможно, мягкое теплое одеяло все равно обеспечит некоторый комфорт. Выберите кровать для собаки для ящика с приподнятыми бортиками, чтобы ваш щенок чувствовал себя уютно и защищенно. Какую бы подстилку вы ни выбрали, убедитесь, что ее можно стирать на случай несчастного случая.

Есть также игрушки, предназначенные для имитации другой собаки, такие как Snuggle Puppy, которые могут быть успокаивающей игрушкой для вашего щенка. Если вы кладете в ящик игрушки, выбирайте те, которые подходят для сна, а не то, что заставит вашего щенка подумать, что это время игр. Как всегда, руководствуйтесь своим здравым смыслом при выборе предметов, которые нужно положить в ящик с вашим щенком; там не должно быть ничего, что может вызвать удушье.

Что делать, если ваш щенок плачет

Есть две основные причины, по которым ваш щенок плачет в своей клетке: ему нужно в туалет или он хочет внимания.

Если ваш щенок только что сходил на горшок, но все еще плачет, утешьте его, мягко и тихо успокаивая его своим голосом или тихо сидя у ящика, пока он не заснет. Не общайтесь со своим щенком так, чтобы он был возбужден или игрив. Не выпускайте его из ящика в ответ на его плач. Это приведет к тому, что у него войдет в привычку будить вас просто потому, что ему скучно. И помните: даже если вы не хотите потакать его плачу, когда он просто хочет внимания, никогда не наказывайте своего щенка за плач по ночам.

Как часто щенки писают по ночам?

Когда щенки маленькие, им нужно ходить на горшок каждые 2-4 часа. Если ваш щенок плачет по ночам; бодрствует или беспокоится; и прошло по крайней мере несколько часов с тех пор, как он в последний раз ходил в туалет, предположите, что ему нужно сходить еще раз.

Спокойно выводите щенка на улицу, не общаясь с ним и не играя. Как только ваш щенок пойдет в туалет, немедленно вернитесь в дом и тихо лягте в постель. Выход из ящика в туалет должен быть делом, а не увлекательной экскурсией.

Некоторые щенки могут спать всю ночь к 12 неделям, но им может потребоваться больше времени, чтобы "удерживать" мочевой пузырь в течение 6-8 часов в течение ночи.

Научитесь рано вставать

Как и младенцы, щенки будут спать, когда им нужно спать, и просыпаться, когда им нужна еда, вода, время для игр или ходить на горшок. Пусть ваш щенок спит спокойно, насколько это возможно, чтобы он выспался так, как ему нужно. В конце концов, ваш питомец усвоит ваш режим сна и проснется утром, когда вы это сделаете. Но помните: щенкам нужно ходить на горшок чаще, чем взрослым собакам, поэтому сон может быть сложным, пока ваш щенок не подрастет.

Поскольку щенки похожи на младенцев, у них будут моменты бодрости и бодрости, а затем внезапно они будут сонными и им нужно вздремнуть. Если в вашем доме постоянно много шума и суеты, а вашему щенку трудно заснуть в течение дня, подумайте о том, чтобы поместить щенка в тихое место для сна. Как и ребенку, вашему щенку может понадобиться, чтобы кто-то был рядом, пока он не заснет.

С любовью, терпением и графиком ваш щенок будет на пути к отличному режиму сна.

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