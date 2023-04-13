Биолог Анча Баранова: чем "кормить" бактерии в желудке, чтобы не злиться

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Профессор Школы системной биологии Анча Баранова рассказала о том, что некоторые бактерии в желудке способствуют тому, что человек начинает злиться. Она отметила, что есть простой способ "успокоить" свой гнев.

Баранова объяснила, что исследователи из Гарварда выяснили, что человек может испытывать злость и раздражение из-за дефицита бактерий в желудке. Специалист сообщила, некоторые элементы при их недостатке начинают выделять токсины.

Она отметила: учёные доказали, что при "голодании" бактерий их можно подпитывать уксусной кислотой, но для этого не нужно пить уксус, а достаточно разнообразить свой рацион питания.

"Достаточно включить в своё ежедневное меню салаты из свежих овощей, которые заправляются смесью оливкового масла и уксуса. То есть у нас перед едой идёт салатик. И мы получаем хорошего, доброго человека, не голодного и не сердитого", — сообщила профессор в беседе с aif.ru.

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