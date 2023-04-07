Битва за бессмертие: биохакинг улучшает работу организма

13:42 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Представьте, что Ваш организм — это сложная компьютерная программа, а Вы — гениальный хакер, способный изменить эту программу, как пожелаете. Предотвратить болезни, замедлить старение или даже обратить возраст вспять? Всё возможно — было бы желание.

Вы только что познакомились с принципами биохакинга — особым способом заботы о своём теле, который обретает всё большую популярность в настоящие дни.

Биохакинг — улучшение работы организма всеми доступными средствами, включая как спорт или правильное питание, так и приём лекарств или прохождение специальных процедур. Биохакеров нельзя обвинить в однобокости: эти люди заинтересованы как в получении красивого, сильного, здорового тела, так и в отличной работе мозга.

Метод биохакеров прост: оправдывая своё название, они воспринимают тело человека и происходящие в нём процессы как компьютерную программу, которую можно совершенствовать под свои нужды. Как и в любой программе, в организме человека могут появиться "ошибки" — болезни, переутомление, старость. Именно от них и избавляются биохакеры, стремясь добиться идеальной работы организма или даже остановить старение.

Омолаживание организма в повседневной жизни кажется чем-то заоблачным и доступным только людям, способным уделять достаточно времени своим красоте и здоровью. Однако, на самом деле биохакером может стать каждый, кто хочет дерзнуть "взломать" гибельные процессы изнашивания в своём организме и попытаться "перепрограммировать" тело под свои нужды.

Человек-лаборатория

Превратить своё тело в полигон для экспериментов и в 45 лет добиться возвращения организма к состоянию 18-летнего подростка? Именно этим активно занимается американский IT-бизнесмен Брайан Джонсон — один из самых "радикальных" биохакеров в мире.

Озаботившись своим состоянием и внешним видом из-за проблем со здоровьем, Джонсон приступил к "взлому системы" ответственно — под руководством команды из нескольких десятков специалистов во главе с профессионалом в области регенеративной медицины из Кембриджа Оливером Золманом. Врачи контролируют работу организма биохакера и дают ему необходимые рекомендации. Цель эксперимента, получившего название Blueprint, амбициозная: вернуть системы организма — от мозга и сердца до кожи и кишечника — к 18-летнему биологическому возрасту.

Усиленная работа продолжается уже в течение двух лет и приносит свои плоды. Брайан успешно омолодил сердце на 5 лет и кожу — на 17. Общая физическая форма и лёгкие Джонсона уже "выполнили план": они соответствуют состоянию 18-летнего юноши. В целом бизнесмен "помолодел" на 5 лет.

Блестящих результатов достичь всегда непросто. Чтобы добиться омоложения организма, Джонсон доверил себя испытателям в качестве подопытного для тестирования на собственном теле всех новейших методик "взлома" организма. Бизнесмен регулярно проходит различные медицинские процедуры, а состояние его организма непрерывно контролируется врачами. В числе прочего Джонсон раз в месяц сдаёт анализы крови, делает МРТ и снимок кишечника, каждый день взвешивается, отслеживает свой пульс и содержание кислорода в крови во сне.

От усилий специалистов вряд ли был бы существенный эффект, если бы сам Джонсон не заботился о своём здоровье. Брайан соблюдает веганскую диету, потребляя не более 1977 калорий в сутки — при этом блюда постоянно меняются в зависимости от того, что не хватает его организму. Бизнесмен занимается спортом по часу в день, три раза в неделю уделяя время тренировкам с повышенной нагрузкой. Также биохакер строго соблюдает режим — каждый день ложится в 8:30 вечера и встаёт в пять утра, за 2 часа перед сном надевает специальные очки, блокирующие синий свет от гаджетов, который мешает нормальному засыпанию.

Помимо этого, Джонсон каждый день принимает несколько десятков лекарств и пищевых добавок, помогающих ему восполнять нехватку определённых веществ в организме. В их число входят, к примеру, литий для поддержания активности мозга, коллаген и имбирь для нормальной работы печени.

Помимо привычных действий любого ЗОЖника, Брайан Джонсон предпринимает и необычные действия по совершенствованию организма. Например, во время чистки зубов использует одновременно щётку, ирригаторы и зубную нить, а затем ополаскивает рот маслом чайного дерева и наносит на зубы специальный антиоксидантный гель. Кстати, зубы и дёсны бизнесмена план по омоложению уже даже "перевыполнили": по словам врачей, их состояние соответствует 17-летнему подростку!

Для защиты кожи от воздействия солнечных лучей Брайан не только избегает частого пребывания на солнце, но и ежедневно наносит на тело семь разных кремов и еженедельно проходит пилинг и лазерную терапию.

Совершенствует бизнесмен и свой слух: во время специальной звуковой терапии Джонсон слушает звуки на частотах, которые не воспринимаются человеческим ухом, но стимулируют слух и мозг, постепенно расширяя возможности организма. Согласно исследованиям специалистов Стэнфордского университета, эта процедура способна улучшить слух человека как минимум на 10 децибел.

Похоже, Брайан считает собственное тело достойным вложением: в общей сложности на поддержание биохакерского образа жизни бизнесмен тратит $2 млн в год.

Помимо омоложения, Джонсон в целом находится в отличной форме. В крови бизнесмена нет излишков холестерина. За время тренировок Брайану удалось снизить содержание жира в организме до 5% от массы тела. В какой-то момент этот показатель у бизнесмена достигал 3% — что даже можно считать чересчур малым количеством. Более 50 биологических показателей Брайана находятся на оптимальном уровне. Также Джонсону удалось добиться замедления процессов старения: теперь системы организма бизнесмена изнашиваются медленнее, чем у десятилетнего ребёнка.

Бизнесмен не собирается оставаться единственным специалистом по "вечной молодости" на планете. Если план Джонсона осуществится и ему удастся омолодить свой организм до 18-летнего возраста, то команда проекта собирается выложить свою методику онлайн. "Если мы в конечном итоге сможем клинически и статистически доказать, что Брайан смог осуществить эту перемену, это будет иметь огромное значение для научного понимания человека. Мы выйдем за рамки того, что возможно с генетической точки зрения", — отмечает важность проводимого эксперимента возглавляющий исследования господин Золман.

Пока желающие самосовершенствоваться могут присоединиться к Джонсону на его сайте Rejuvenation Olympics, где на данный момент в стремлении обмануть старение соревнуются около 1750 биохакеров. А можно просто понаблюдать за прогрессом исследования (и, возможно, перенять какие-то техники самосовершенствования) на сайте проекта Blueprint, где опубликованы подробности работы Брайана Джонсона над своим организмом.

А попроще?

Пока мир дожидается результатов биохакерского эксперимента Брайана Джонсона, мы уже сейчас можем попробовать себя в роли биохакеров и этим оказать большую услугу своему организму. Ведь даже частичное перенимание биохакерских техник однозначно пойдёт телу на пользу.

Итак, с чего начать, если Вы решили стать биохакером?

Больше двигаться и быть на свежем воздухе. При сидячем образе жизни растёт мышечное напряжение и замедляется кровообращение, что плохо влияет на работоспособность. Поэтому — стандартный совет: стоит минимум 10 минут в день уделять упражнениям (хотя бы сидя) и проходить от 10 000 шагов в день. Ходьба пешком до работы тоже считается — ибо прогулками на свежем воздухе не пренебрегают даже ЗОЖники. Правильно питаться. Чтобы не "загружать" организм веществами, от которых ему будет больше вреда, чем реальной пользы, стоит в первую очередь начать потреблять больше зелени и овощей и отказаться от сладкого и фастфуда. Соблюдать режим. Чтобы поддерживать организм в тонусе, рациональнее составить распорядок дня, ложиться и вставать примерно в одно и то же время, стараться высыпаться — а быстро "отключаться" после напряжённого дня будет гораздо комфортнее в тёмной хорошо проветренной комнате. Испытывать свои возможности. Пробовать новые виды спорта, медитировать, закаляться или участвовать в любительских спортивных соревнованиях — расширять границы повседневности и познавать себя можно по-разному. Заботиться о своей психике. Наше физическое благополучие во многом зависит от нашего психологического комфорта. Поэтому, даже если окружающая ситуация оставляет желать лучшего, стоит по возможности проще относиться к происходящему: обращать больше внимания на хорошие события и не зацикливаться на неприятных моментах. Контролировать состояние. Путь биохакера начинается со всестороннего медицинского обследования. Цель — выяснить, насколько правильно работают системы организма, и узнать, где в организме есть проблемы или нехватка каких-либо веществ. После этого, опираясь на полученную информацию, биохакер составляет персональный план действий, питания и занятий спортом, стараясь всеми доступными методами — от спорта до приёма витаминов — избавиться от "поломок" в организме. Дальнейший процесс самосовершенствования биохакеры также проходят под контролем медиков, отслеживая, как новый режим влияет на организм, и исправляя его в зависимости от "запросов" тела.

Как мы уже поняли, биохакеры не стесняются подправлять неполадки в организме при помощи различных лекарств, пищевых добавок и комплексов витаминов. Причём, иногда делают это необычным образом: например, учёные высянили, что употребление виагры снижает вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 39% и на 25% — вероятность смерти в принципе. Но стоит помнить, что приёмом любых лекарств лучше заниматься после консультации с врачами.

В промежутках между медицинскими консультациями отслеживать состояние организма помогут популярные среди биохакеров различные гаджеты: пульсометры, гаджеты для отслеживания циклов сна или даже шлемы для отслеживания работы мозга (именно такие устройства разрабатывает компания Kernel, основанная уже известным нам биохакером-бизнесменом Брайаном Джонсоном). Но обычные спортивные часы начинающему биохакеру тоже подойдут.

Найди отличия

Индивидуальный подход — то, чем биохакинг отличается от обычного ЗОЖа.

Если здоровый образ жизни требует от человека соблюдать общие правила, которые могут не подойти отдельному человеку из-за его индивидуальных особенностей, то биохакинг подразумевает разработку для персонального плана работы, нацеленного на самосовершенствование конкретного человека. Ведь равно как не существует двух полностью одинаковых программ, не существует и двух абсолютно одинаковых организмов.

Отличается биохакинг и от классической медицины: в отличие от врачей, работающих с конкретными болезнями, биохакеры совершенствуют работу организма даже в тех случаях, когда по медицинским стандартам всё находится в пределах допустимого. Стать выносливее, научиться быстрее соображать, довести до идеала баланс необходимых веществ в организме — биохакер возьмётся за любой из этих вопросов, которые вряд ли заинтересуют обычного медицинского специалиста.

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Увлекательные поиски людьми себя в современном мире продолжаются — и порой обретают весьма необычные формы. Биохакинг — одна из самых полезных для общества модных тенденций, которая, став массовой, может помочь людям стать лучшими версиями себя — или, как минимум, избавиться от проблем, связанных с малоподвижным и стрессовым образом жизни.

Возможно, далеко не всем удастся "вернуться" в свои восемнадцать лет, как это делает уже знакомый нам Брайан Джонсон, но так ли это необходимо?

Гораздо важнее, что с каждым — даже самым простым — спортивным упражнением, с каждой пешей прогулкой по парку после работы, с каждым выбором в пользу адекватного перекуса вместо очередной порции чего-то вредного мы действительно будем становиться лучше. И исправлять хотя бы некоторые "баги" в нашем организме на нужный лад.

А там уже и до "второго восемнадцатилетия" недалеко. Ведь слом любой системы, как правило, начинается с малого.

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