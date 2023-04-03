Нейробиолог: справиться с повышенным стрессом в понедельник позволят прогулки

0:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк рассказали, как сделать первые дни рабочей недели более приятными.

Как объяснили эксперты, пробуждение в понедельник вызывает повышенный стресс. Однако специалисты отметили, что организм можно "обмануть". Их слова передают Народные новости.

Решке порекомендовала соблюдать режим и выполнять ежедневные ритуалы. Также эксперты призвали гулять утром, обращать внимание на релаксационные практики. Вместе с этим специалисты посоветовали не отсыпаться во время выходных.

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