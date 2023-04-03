Нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк рассказали, как сделать первые дни рабочей недели более приятными.
Как объяснили эксперты, пробуждение в понедельник вызывает повышенный стресс. Однако специалисты отметили, что организм можно "обмануть". Их слова передают Народные новости.
Решке порекомендовала соблюдать режим и выполнять ежедневные ритуалы. Также эксперты призвали гулять утром, обращать внимание на релаксационные практики. Вместе с этим специалисты посоветовали не отсыпаться во время выходных.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.