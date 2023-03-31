В ОКБ Нижневартовска пациентке поставили диагноз в день смерти

1:44 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В Нижневартовской больнице произошёл необычный случай, который повлёк смерть пациентки. Выяснилось, что женщину лечили от одной болезни, не обратив внимания на другую.

Больная поступила в отделение гастроэнтерологии 15 марта. Врачи начали лечение, но через полторы недели её не стало. В справке о смерти значится диагноз "Коронавирус". Выяснилось, что им пациентка болела уже 13 дней, 10 из которых у неё была пневмония.

"За сутки она сгорела. Получается, она в больнице заболела коронавирусом и пневмонией. А врачи это своевременно не увидели, не обнаружили. Хотя брали анализы, КТ, кровь. Они довели до того состояния, что у неё за сутки догорели легкие", — рассказала дочь пациентки muksun.fm.

От коронавирусной инфекции женщину медики не лечили, а родственники о диагнозе узнали лишь в день смерти. За день до летального исхода больной позвонил супруг, но та сказала, что разговаривать не может и ей плохо. Мужчина поднял "на уши" всю больницу, узнав, что по результатам КТ у пациентки большое поражение лёгких. Однако медицинское лечение не было назначено.

Заведующий реанимацией сказал супругу: "Понимаете, у неё целый букет болезней. А теперь у неё поражение почти 100% легких. Она не жилец". От левого лёгкого у умершей ничего не осталось, а правое стало маленьким.

Дочь скончавшейся женщины намерена добиться проверки больницы. В медучреждении заявили, что к проверке готовы.

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