Офтальмолог Акимова: в ясный летний день детям для защиты зрения нужны солнцезащитные очки

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Родители могут сделать очень многое для защиты зрения их детей. Врач рассказала о наиболее эффективных методах профилактики.

В мире настоящая эпидемия детской и подростковой близорукости. Всё больше времени дети проводят за компьютерами, экранами гаджетов и всё реже выходят на свежий воздух. Вот когда родителям нужно защищать детское зрение, в первую очередь, ограничивая двумя часами в день время контакта ребёнка с гаджетами. Также важно включить в рацион побольше фруктов, овощей, зелени, рыбы, орехов и других продуктов, содержащих очень важные для глаз компоненты, среди которых витамины, лютеин, хром, селен и цинк. Об этом рассказала врач-офтальмолог Елена Акимова.

"Убедитесь, что в комнате ребёнка достаточно света, но избегайте ярких светильников, которые могут провоцировать напряжение глаз, - посоветовала она в беседе с изданием Life. - Источник света должен находиться слева — для правшей, справа — для левшей. Следите за соблюдением режима нагрузок. Рекомендуется делать перерывы в зрительной работе каждые 15–20 минут для младших школьников, 30–40 минут — для старших. Нельзя наклоняться над столом ниже чем на 35–40 сантиметров, а до монитора расстояние должно быть 60–80 сантиметров".

Также она рекомендует подобрать школьнику стол и стул с учётом его роста, следить за проветриванием комнаты и влажностью воздуха, чтобы этот показатель был не менее 50%, регулярно посещать окулиста с трёх лет, не забывать про прогулки на свежем воздухе и обязательно носить солнцезащитные очки в ясные летние дни.

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