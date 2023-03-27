Диетолог: чрезмерное употребление чая может вызывать бессонницу и тревожность

0:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Светлана Павличенко предупредила, что хоть и в чае есть много полезных веществ, его употребление может навредить организму. По словам диетолога, стоит пить не более 10 чашек этого напитка в день.

Вместе с этим врач заявила, что самым полезным является зелёный чай, в котором содержится много полифенолов, полезного эпигаллокатехина галлата.

Как сообщает Газета.Ru, специалист отметила, что опасность для здоровье возникает из-за кофеина. Его употребление способно вызвать бессонницу и тревожность, нарушения работы сердечно-сосудистой системы, подчеркнула Павличенко.

"Употребление большого количества чая может привести к недостатку железа, так как танины, содержащиеся в чае, способны препятствовать всасыванию из пищи", — сообщила эксперт.

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