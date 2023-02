Биолог Бессонов: для тех, кто имеет проблемы с давлением, чёрный чай лучше зелёного

Чай известен своей пользой для здоровья, но принято считать, что зелёный лучше чёрного. Однако известный учёный это мнение опроверг.

Очень многие люди увлекаются в последние годы именно зелёным чаем, поскольку распространено мнение о том, что от него гораздо больше пользы для здоровья. Но кофеина достаточно в обоих сортах, и лишь с точки прилива энергии и роста уровня бодрости зелёный чай немного сильнее чёрного. Об этом рассказал глава лаборатории химии пищевых продуктов ФИЦ питания и биотехнологии Владимир Бессонов.

"Чёрный чай по своим свойствам не хуже, — объяснил доктор наук Бессонов "Аргументам и фактам". — А для тех, кто имеет проблемы с давлением, чёрный чай даже лучше. Он не повышает, но стабилизирует давление, по крайней мере, нивелирует его скачки. В отличие от зеленого чая, который сначала немного повышает давление, а потом снижает. Что для гипотоников точно не очень хорошо".

Он также подчёркивает, что зелёный чай отличается большей капризностью. Если вы завариваете его неправильно, то значительная часть биологически активных веществ разрушается. А заваривать этот чай необходимо при температуре в 75-80С, причём чайник требует предварительного прогрева. Чёрный чай такой капризностью не отличается, а по количеству и разнообразию биологически активных веществ зелёному почти не уступает.

