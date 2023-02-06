Эксперт рассказала, как можно быстро и легко худеть на булгуре

Хотя крупа булгур и не является очень популярной в России, у неё есть удивительные свойства. Одно из них — возможность избавление от лишнего веса.

Булгур представляет собой идеальную пищу, в которой не только много полезных для организма витаминов и минералов, но и масса медленных углеводов. А значит, после его употребления как в качестве отдельного блюда, так и в виде гарнира, чувство насыщения покидает человека медленно. Об этом рассказала на своём YouTube-канале специалист по питанию Ольга Павлова.

Подобное свойство делает булгур отличным средством борьбы с перееданием, из-за которого у нас и появляются лишние килограммы. Чем больше клетчатки и медленных углеводов поглощает человек, тем реже он впоследствии налегает на быстрые углеводы, которых полно в сладостях, мучных изделиях и тому подобной не слишком здоровой пище.

Павлова советует употреблять булгур от одного до трёх раз в неделю, но в первой половине дня, а не на ужин, чтобы дать кишечнику ночью отдохнуть. Идеально, если в одной порции будет содержаться не более 200 граммов крупы. Булгур прекрасно подходит в качестве гарнира для мяса, овощей, зелени, а также рыбы. Правда, людям с нарушениями ЖКТ такая грубая пища не показана.

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