Офтальмолог Газизова рассказала о факторах, которые могут спровоцировать развитие глаукомы

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Офтальмолог Ильмира Газизова рассказала, какие пациенты подвержены риску развития глаукомы.

По словам специалиста, на сегодняшний день нет определённого фактора, который провоцирует глаукому. Однако существует генетическая предрасположенность, которая может говорить о риске развития заболевания. Об этом сообщает Газета.Ru.

Офтальмолог пояснила, что если у близких родственников пациента есть глаукома, то он находится в зоне риска. Также выше вероятность развития глаукомы у людей с близорукостью, сахарным диабетом, ночным апноэ, гипотонией и у курильщиков. Кроме того, значительно выше риск развития глаукомы у людей, которые достигли 40-летнего возраста.

Газизова также отметила, что сегодня глаукома встречается у 3 процентов россиян в целом, среди которых каждый третий пациент старше 70 лет. Врач рекомендует проходить обследование у специалиста после 40 лет не реже, чем один раз в год, поскольку на начальных стадиях заболевание может протекать бессимптомно.

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