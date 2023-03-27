Офтальмолог Ильмира Газизова рассказала, какие пациенты подвержены риску развития глаукомы.
По словам специалиста, на сегодняшний день нет определённого фактора, который провоцирует глаукому. Однако существует генетическая предрасположенность, которая может говорить о риске развития заболевания. Об этом сообщает Газета.Ru.
Офтальмолог пояснила, что если у близких родственников пациента есть глаукома, то он находится в зоне риска. Также выше вероятность развития глаукомы у людей с близорукостью, сахарным диабетом, ночным апноэ, гипотонией и у курильщиков. Кроме того, значительно выше риск развития глаукомы у людей, которые достигли 40-летнего возраста.
Газизова также отметила, что сегодня глаукома встречается у 3 процентов россиян в целом, среди которых каждый третий пациент старше 70 лет. Врач рекомендует проходить обследование у специалиста после 40 лет не реже, чем один раз в год, поскольку на начальных стадиях заболевание может протекать бессимптомно.
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