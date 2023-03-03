Офтальмолог Азнаурян развеял мифы о близорукости

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-офтальмолог Игорь Азнаурян рассказал о самых распространённых мифах о близорукости.

Врач отмечает, что работа на близком расстоянии способствует прогрессированию близорукости. Однако это вовсе не является причиной её развития. Об этом сообщает Москва 24.

По словам специалиста, близорукость появляется у людей, чьё зрение изначально обладает слабой способностью фокусироваться вблизи. Это приводит к тому, что глаз начинает вытягиваться, адаптируясь к условиям высокой нагрузки.

Азнаурян также добавил, что родители, у которых имеется близорукость любой степени, должны записать своих детей к специалисту, чтобы проверить наличие этого заболевания.

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