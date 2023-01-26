Офтальмолог Дгебуадзе назвала туман в глазах предупреждающим признаком катаракты

С годами зрение человека слабеет, как и многие другие системы организма. Но какие-то изменения зрения ни в коем случае нельзя игнорировать.

Для большинства из нас потеря зрения — худшее, что только можно себе вообразить. Вот почему крайне важно уделять особое внимание глазам и вовремя заниматься профилактикой расстройств зрения. Врач-офтальмолог и офтальмохирург Ана Дгебуадзе рассказала, что одним из наиболее частых возрастных заболеваний глаз является катаракта, которая входит в тройку болезней, способных вызвать слепоту. Два других недуга — это глаукома и дистрофия сетчатки.

"При катаракте происходит помутнение хрусталика глаза, приводящее к ухудшению зрения, — объяснила Ана Дгебуадзе "Аргументам и фактам". — Основной симптом катаракты — появление в поле зрения своеобразной пелены, не проходящей даже при ярком свете. Этот недуг поражает каждого шестого человека в возрасте старше 40 лет и практически всех к 80 годам".

Офтальмолог подчёркивает, что катаракту всё-таки стоит считать позитивным диагнозом, поскольку за счёт небольшого хирургического вмешательства она вылечивается. А вот глаукома развивается незаметно, и человек может долгие годы с ней жить. Поэтому важно посещать с определённого возраста офтальмолога и проходить через специальный оптический когерентный томограф. В случае выявления глаукомы может понадобиться операция, но она уже не восстановит потерянного зрения. Дистрофию сетчатки тоже лечат, но и тут полностью восстановить остроту зрения невозможно. Зато реально не дать болезни прогрессировать дальше.

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