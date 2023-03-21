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Фитнес-тренер объяснил, что в школе нас неправильно учили качать пресс

1:00
Здоровье

Мастер спорта по бодибилдингу, ведущий тренер и совладелец онлайн-платформы FitStars Михаил Прыгунов объяснил, как правильно качать мышцы пресса.

Фитнес-тренер объяснил, что в школе нас неправильно учили качать пресс

Прыгунов объяснил, что не стоит выгибать поясницу вперёд при тренировке на пресс, так как нагрузка при этом ложится на поясницу, а не на пресс. Это грозит защемлением и спазмами.

Ранее фитнес-тренер Алексей Евдокушин рассказал о необходимости "суставной разминки" перед тренировкой.

Специалист предостерёг от "глубоких скручиваний". Тренер уверен, что в школе нас неправильно учили качать пресс, так как во время сильного сгибания нагрузка ложится на тазобедренный сустав. При этом, по его словам, эффективность тренировки существенно снижается.

"У подъёмов корпуса должна быть короткая амплитуда, примерно 30-35 градусов, когда поднимаются только плечи и лопатки", — цитирует Газета.Ru слова Прыгунова.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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