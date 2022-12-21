Фитнес-тренер: "Суставная разминка перед тренировкой необходима"

Известно, что регулярные занятия спортом — это дело для дисциплинированных, ведь мы можем придумать столько причин, чтобы увильнуть от тренировки, поскольку просто лень. Однако даже для таких "ленивых" придумали простые, но очень эффективные упражнения. Поделился ими с с читателями Pravda.Ru персональный тренер сети фитнес-клубов "Зебра" Алексей Евдокушин.

Фитнес для ленивых

Суставную разминку выполняем сверху вниз — с шейного отдела до голеностопа разогреваем все мышцы, связки. Готовим тело к основной работе.

Ноги ставим шире плеч, мыски чуть развёрнуты в стороны. Движение начинаем с отведения таза назад и разведения коленных суставов в стороны (по оси мысков), далее активней подгибаем коленные суставы, продолжая уводить таз назад (по диагонали).

Стопы ставим по ширине таза (по подвздошным костям), сгибаем коленные суставы только в начале движения, далее делаем движение только в тазобедренных суставах. Следим за тем, чтобы позвоночный столб оставался прямым при всём выполнении упражнения. Меньше уводим таз назад, больше корпус наклоняем вперёд. При выпрямлении корпуса дополнительно сжимаем ягодичные мышцы.

Стопы ставим по ширине таза, делаем хороший шаг вперёд (примерно 1 метр), руки на поясе или у груди. Начинаем вертикально опускаться вниз так, чтобы угол сгиба коленных суставов (в нижней точке) был приблизительно 90 градусов. И так же вертикально поднимаемся вверх. До конца коленные суставы не разгибаем!

Ложимся на живот, руки под головой. Просто сгибаем ноги в коленных суставах (чуть больше 90 градусов).

Ставим стопы по ширине таза, наклоняем корпус практически в горизонт (спина прямая) и тянем гантели к поясу, одновременно с этим разводим их в стороны, по бокам от тела.

Суставная разминка + растяжка

Классические приседания без веса (3 подхода по 25 раз)

Румынская становая тяга с гантелями 4-6 кг (2 подхода по 25 раз)

Выпады на месте 2 подхода по 20 раз.

Сгибание ног в положении лёжа на животе (между стоп зажимаем гантель 3 кг)

Тяга гантелей к поясу (в положении стоя, корпус почти в горизонт, 3 подхода по 20 раз).

Французский жим гантелей стоя (корпус также наклоняем, 2 подхода по 25 раз).

Отжимания с колен (3 подхода по 15 раз).

Разведение гантелей лёжа на полу (2 подхода по 25 раз).

Растяжка 5-10 мин после окончания тренировки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.