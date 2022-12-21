Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Фитнес-тренер: "Суставная разминка перед тренировкой необходима"

Здоровье » Красота » Фитнес

Известно, что регулярные занятия спортом — это дело для дисциплинированных, ведь мы можем придумать столько причин, чтобы увильнуть от тренировки, поскольку просто лень. Однако даже для таких "ленивых" придумали простые, но очень эффективные упражнения. Поделился ими с с читателями Pravda.Ru персональный тренер сети фитнес-клубов "Зебра" Алексей Евдокушин.

Фитнес-тренер: "Суставная разминка перед тренировкой необходима"

Фитнес для ленивых

  • Суставную разминку выполняем сверху вниз — с шейного отдела до голеностопа разогреваем все мышцы, связки. Готовим тело к основной работе.
  • Ноги ставим шире плеч, мыски чуть развёрнуты в стороны. Движение начинаем с отведения таза назад и разведения коленных суставов в стороны (по оси мысков), далее активней подгибаем коленные суставы, продолжая уводить таз назад (по диагонали).
  • Стопы ставим по ширине таза (по подвздошным костям), сгибаем коленные суставы только в начале движения, далее делаем движение только в тазобедренных суставах. Следим за тем, чтобы позвоночный столб оставался прямым при всём выполнении упражнения. Меньше уводим таз назад, больше корпус наклоняем вперёд. При выпрямлении корпуса дополнительно сжимаем ягодичные мышцы.
  • Стопы ставим по ширине таза, делаем хороший шаг вперёд (примерно 1 метр), руки на поясе или у груди. Начинаем вертикально опускаться вниз так, чтобы угол сгиба коленных суставов (в нижней точке) был приблизительно 90 градусов. И так же вертикально поднимаемся вверх. До конца коленные суставы не разгибаем!
  • Ложимся на живот, руки под головой. Просто сгибаем ноги в коленных суставах (чуть больше 90 градусов).
  • Ставим стопы по ширине таза, наклоняем корпус практически в горизонт (спина прямая) и тянем гантели к поясу, одновременно с этим разводим их в стороны, по бокам от тела.

Суставная разминка + растяжка

  • Классические приседания без веса (3 подхода по 25 раз)
  • Румынская становая тяга с гантелями 4-6 кг (2 подхода по 25 раз)
  • Выпады на месте 2 подхода по 20 раз.
  • Сгибание ног в положении лёжа на животе (между стоп зажимаем гантель 3 кг)
  • Тяга гантелей к поясу (в положении стоя, корпус почти в горизонт, 3 подхода по 20 раз).
  • Французский жим гантелей стоя (корпус также наклоняем, 2 подхода по 25 раз).
  • Отжимания с колен (3 подхода по 15 раз).
  • Разведение гантелей лёжа на полу (2 подхода по 25 раз).
  • Растяжка 5-10 мин после окончания тренировки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Новости
Подоляка заявил, что Зеленский экстренно посетил США из-за опасений за американскую поддержку
Кива: глава Генштаба Польши встретился с Залужным для обсуждения ввода войск на Западную Украину
Военный эксперт назвал развёртывание МБР "Сармат" головной болью для Запада
Депутат Останина: "Здравый смысл подсказывает, что необходимости в новой волне мобилизации нет"
Белгородцы не могут попасть в убежище из-за его самозахвата отдельными жителями
Артиллерия ВС РФ уничтожила колонну техники ВСУ под Артёмовском
Политолог Михеев: нужно свести к нулю активность Зеленского
BI: Украина скрывает крайне неприятные факты о борьбе с ВКС России
Байден и Зеленский намерены обсудить "справедливый мир" на Украине, заявили в Белом доме
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Популярное
Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой

Взяты в плен офицеры 80-й аэромобильной бригады ВСУ, расстрелявшие русских солдат.

Разведчики ВС РФ захватили офицеров 80-й бригады ВСУ, расстрелявших пленных России под Макеевкой
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Конгрессмен США Кинзингер заявил о победе НАТО над Россией за три дня
Никифорова: украинское командование ждёт русские танки в Киеве
Newsweek: Российское ядерное оружие системы "Авангард" невозможно перехватить
Не ходите, девочки, к президенту гулять: за ним последует импичмент Сергей Лебедев Знак зодиака 21 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Певица Наргиз Закирова недовольна своей депортацией из России на 50 лет
Политолог Гагарин: прямое столкновение между НАТО и РФ продлится три часа
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Newsweek: Россия развернула "непобедимое оружие" Путина против США
Последние материалы
Байден и Зеленский намерены обсудить "справедливый мир" на Украине, заявили в Белом доме
Сразу после окончания воздушной тревоги в Киевской области произошел взрыв
Полезное меню на Новый год: рецепты без майонеза
Китаевед назвал главной темой встречи Медведева и Си Цзиньпина обсуждение вопросов безопасности
Секретарь СНБО Украины Данилов: Россия "поставила всё на кон", а теперь загнана в тупик
Путин: России не требуется милитаризация экономики
Фитнес-тренер: "Суставная разминка перед тренировкой необходима"
Sky News: "Запад недооценил исходящую от России опасность"
Из Аксайского кадетского корпуса массово увольняются офицеры
Путин заверил, что у Киева скоро останутся одни подачки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников