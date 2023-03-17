Нарколог Вяльба не рекомендует безалкогольное пиво проходящим лечение от алкоголизма

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Проходящим лечение от алкогольной зависимости людям не следует употреблять даже безалкогольное пиво. Нарколог призвал не обманывать организм.

Если человек проходит лечение от алкогольной зависимости или уже завершил его, то иногда ему кажется, что употребление безалкогольного пива или шампанского, лишь имитирующих вкус спиртного, особого зла не принесёт. Хотя они не содержат алкоголя, но представляют опасность для здоровья по другой причине, как рассказал врач-нарколог Юрий Вяльба.

"Людям, находящимся в ремиссии или проходящим курс лечения от алкогольной зависимости, употреблять безалкогольные напитки не рекомендуется, поскольку попытка "обмануть" болезнь может привести к обратному эффекту — её активизации", — пояснил он "Аргументам и фактам".

Безалкогольное пиво может спровоцировать систему рефлексов, о которой говорил ещё академик Иван Павлов. Запах, цвет, а также вкус этого напитка, почти не отличающегося от обычных спиртных аналогов, приведёт к выработке ферментов, направленных в организме на расщепление алкоголя, а уже они могут спровоцировать человека к употреблению настоящих спиртных напитков.

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