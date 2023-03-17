В США первая женщина вылечилась от ВИЧ-инфекции после пересадки стволовых клеток

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американские врачи сумели избавить женщину от ВИЧ-инфекции. Вирус исчез из организма больной через пять лет после медицинской процедуры.

Спасти пациентку от опасного заболевания удалось с помощью пересадки стволовых клеток. Пять лет организму понадобилось чтобы побороть инфекцию. Ещё через три года женщина перестала принимать лекарства от ВИЧ, так как признаков вируса обнаружено не было.

Ранее сообщалось, что учёные Мордовского государственного университета нашли способ лечения онкологии с помощью компонентов борщевика.

Как сообщает издание newizv.ru, специалисты Калифорнийского университета отметили, что пока воздерживаются от утверждения, что вирус был побеждён окончательно, потому что не исключают, что имеют дело с длительной ремиссией.

Ранее удавалось спасти от опасной болезни мужчин, прошедших операцию по трансплантации стволовых клеток, взятых из костного мозга.

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